O Vale dos Dinossauros é um dos atrativos do complexo Dreamland

Poder visitar o Museu de Cera e ficar bem pertinho de quase cem ídolos do cinema, da música, da televisão e do esporte pagando apenas R$ 10 está com os dias contados. A promoção especial para os moradores Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina, também dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e ao Parque Nacional do Iguaçu, termina dia 31.