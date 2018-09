Municipal em ação

Com a presença de 13 equipes, o Campeonato Municipal de Bocha teve início na noite da última quarta-feira com dois jogos, um na cancha da comunidade de Alto Bom Retiro e outro na do Lago/Caravelli.

As disputas também movimentarão as canchas do Copel Clube, do Gramadinho, de Juvinópolis/Paulinho, de São João, do Coqueiral, do Gringo/Nadário, da Colônia Melissa, do Gramadinho e do Parque São Paulo, sempre às quartas, quintas e sextas-feiras, às 19h30.

Com isso, os campeões serão conhecidos só no fim do ano. Em média cada equipe inscreveu 14 competidores, o que dá em torno de 180 participantes. As disputas são entre equipes, formadas por três trios titulares – e não individual, dupla e trio, como costumeiramente.

Com isso, três dos nove campeonatos municipais previstos para este segundo semestre já estão em ação. Os outros são o de xadrez, realizado no sistema de Circuitos, e o de vôlei, que terá a quarta rodada neste domingo, durante todo o dia, na AABB. Já os campeonatos de futebol menores (até 30 de setembro), e futsal (até 5 de setembro – próxima quarta-feira), estão com inscrições abertas. Elas são gratuitas, bem como a taxa de arbitragem.

“É importante revivermos essas competições amadoras, que são a base que dão solidez ao esporte amador da cidade, que tem suas ramificações para o esporte de rendimento. Esses eventos envolverão mais de 200 equipes, teremos a cidade respirando esporte. Teremos muito movimento pela frente”, diz o secretário de Cultura e Esporte, Ricardo Bulgarelli.