Mulheres precisam redobrar os cuidados com a visão

Ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos e manter o controle do peso também são fundamentais para evitar problemas de visão. E em mulheres, esses cuidados devem ser redobrados. Segundo os dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), duas a cada três pessoas cegas no mundo são mulheres. Alguns fatores apontados pelo órgão para justificar esse número são as questões socioeconômicas, a falta de informação a respeito de problemas oculares e alterações hormonais.

De acordo com o CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia), doenças como a DMRI (Degeneração Macular Relacionada à Idade), olho seco, glaucoma, catarata, doenças neuroftalmológicas e oculares inflamatórias tendem a ser mais comuns em mulheres do que em homens. “As mulheres estão mais suscetíveis a doenças autoimunes que podem afetar a visão, como lúpus ou esclerose múltipla”, acrescenta o oftalmologista do Hospital da Visão de Toledo, Gláucio Bressanim.

Gestação

O oftalmologista destaca a necessidade de cuidados com os olhos durante a gravidez: “Como a maioria dos órgãos, os olhos ficam mais vulneráveis durante a gestação. É comum que a córnea esteja mais sensível nos últimos três meses, o que volta ao normal pouco tempo depois do parto”.

Sentir a visão mais turva ou ter o aumento do grau ocular em relação aos problemas já existentes, como a miopia, também é frequente. Outro alerta é em relação ao aumento da pressão arterial durante a gravidez. “Esse descontrole da pressão arterial pode levar a problemas oculares e, em alguns casos, com severidade. Por isso é essencial que a mulher faça exames oftalmológicos durante o pré-natal”.

Expectativa de vida

Outro dado curioso sobre os problemas oculares aparecerem mais em mulheres é o fato de elas estarem vivendo mais que os homens. O IBGE (Índice Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta que a expectativa de vida feminina é, em média 78,6 anos, enquanto a dos homens é de 71,3 anos. “Por isso, nas mulheres, as doenças do próprio envelhecimento, como catarata e degeneração macular relacionada à idade, são mais frequentes”, comenta o oftalmologista.

Prevenção

Para evitar problemas mais graves é recomendado visitas periódicas ao oftalmologista. “Deve ser algo rotineiro. Elas devem estar atentas a possíveis perdas graduais da visão ou se estão enxergando, por exemplo, objetos desfocados. São dificuldades que as fazem perder o interesse em atividades do dia a dia, como ler, escrever, e a até perder a vaidade, já que fica mais difícil se maquiar e se cuidar. No entanto nem sempre isso é associado por elas a problemas na visão e aí está o perigo”, conclui Gláucio Bressanim.

Hospital da Visão de Toledo

O Hospital da Visão de Toledo oferece atendimento em oftalmologia geral, clínico e cirúrgico, com ênfase em cirurgia do segmento anterior, como catarata, e alguns procedimentos do segmento posterior do olho, como aplicações de medicamentos e fotocoagulação a laser. A unidade médica conta com três oftalmologistas independentes e atende de forma particular e/ou por meio de convênios, como Unimed, SerPrati e o Sinam (Sistema Nacional de Atendimento Médico).

