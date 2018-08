Mulher é presa no aeroporto de Foz com cocaína e maconha

Foz do Iguaçu - A Polícia Federal em Foz do Iguaçu prendeu em flagrante uma mulher que estava carregando drogas na cintura. A prisão ocorreu no Aeroporto de Foz do Iguaçu. Segundo a polícia, ela tinha 1,08 quilo de cocaína e 0,045 gramas de maconha.

A mulher de 52 anos ia para Curitiba e a atitude suspeita chamou a atenção dos policiais. Ela foi submetida a exame de scanner, que comprovou que a droga estava presa a uma cinta na cintura da mulher.

Ela disse à polícia que pegou a droga no Paraguai e que ganharia R$ 1,6 mil para levá-la até o aeroporto da capital do Paraná, onde a entregaria a um estranho.

A mulher contou ainda que há 45 dias foi presa tentando entrar em uma penitenciária com pequenas porções de maconha para o marido dela, que está preso.