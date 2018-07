Muggiati disputa o seu sexto Brasileiro

José Muggiati Neto tenta o segundo título no Brasileiro em São Paulo (Foto: Mario Ferreira)

José Muggiati Neto disputa seu sexto Campeonato Brasileiro de Kart. Ele é uma das esperanças de título para o Paraná na categoria Júnior na 53ª edição da competição, que está sendo disputada no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo.

disputou o Brasileiro pela primeira vez em 2011, quando foi o sexto colocado na categoria Mirim, Em 2012, foi o quarto colocado na categoria Cadete; em 2013, novamente na Cadete, foi quino; e em 2014 foi quarto colocado ainda na Cadete; Em 2015, foi campeão da Junior Menor, quando o Brasileiro foi disputado no Velopark, no Rio grande do Sul. Ele não participou da competição e no passado, já pela Júnior, conquistou o terceiro lugar, no Beto Carrero.