Mudando a rotina: alunos do período integral tiram férias na escola

(Foto: Divulgação )

No mês de julho, os alunos do período integral puderam desfrutar de momentos de muita criatividade e aprendizado. De férias no colégio, saíram do tradicional para aprender e se divertir com muitas brincadeiras e atividades novas.

Conhecendo um pouco sobre os países e suas culturas, as crianças descobriram algumas curiosidades sobre a Rússia e as Matrioskas, que são um dos principais objetos do artesanato local. Depois de toda a contextualização, confeccionaram as bonecas e as levaram-nas para casa.

Também, estudaram um pouco sobre a Europa e, em comemoração ao mês da Pizza, produziram este alimento tipicamente italiano e delicioso, e depois confraternizaram entre si.

Além disso, os alunos produziram brinquedos, participaram de momentos de leitura e de brincadeiras livres.

Os projetos buscaram proporcionar às crianças a aprendizagem, desenvolver habilidades, promover o desenvolvimento da independência, do afeto, da socialização, da curiosidade e da segurança.