MP investiga estupro de menina de sete anos

Corbélia - O Ministério Público de Corbélia já tem em mãos o inquérito civil concluído pela Polícia Civil a respeito do abuso de uma menina de sete anos que teria acontecido no dia 17 deste mês, na cidade de Corbélia.

A Promotoria não deu muitos detalhes da investigação porque se trata de uma vítima menor de idade e o processo tramita em segredo de Justiça. Mas confirmou a investigação.

Segundo informações da Polícia Civil, não houve conjunção mas o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a 15ª SDP (Subdivisão Policial) porque teria passado a mão nas partes íntimas da garota, o que já configura estupro.

O crime teria acontecido na casa da criança e o suspeito, de acordo com a polícia, é marido da babá, que, inclusive, estava na casa no momento do crime. Não há informação se ela teria ou não participado do crime.

Cabe agora ao Ministério Público denunciar ou não o acusado que continua preso.