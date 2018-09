Motorista passa mal e invade ginásio

Assis Chateaubriand - Um acidente no mesmo local em que dois meses atrás o secretário de Esportes Elder Coutinho foi morto chamou a atenção das autoridades. Mas, segundo a Polícia Civil, foi apenas um acidente.

O caso aconteceu no ginásio de esportes de Assis Chateaubriand. Ontem, um homem de 57 anos invadiu o ginásio de forma bastante parecida com o assassinato ocorrido dia 5 de julho. A parede do local foi novamente destruída e o condutor do carro, um Gol, morreu na hora.

Segundo a Polícia Civil, o condutor teve mal súbito, perdeu o controle da direção e invadir o ginásio com o carro. “Não há ligação com o outro fato criminoso, inclusive, populares nos relataram que o motorista já estava passando mal quando pegou o veículo para sair. Ele perdeu o controle do automóvel e bateu no ginásio”, explica o delegado da Polícia Civil de Assis, Henrique Lacerda.

A polícia vai esperar o laudo oficial da necropsia, mas reafirma que se trata de um acidente.

Quanto ao caso da morte do secretário, de acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi concluído pela polícia e averiguado pelo Ministério Público e já está nas mãos do Judiciário.