Motociclista fica ferida após acidente no Brazmadeira 

Na manhã de quarta-feira (1º), uma motociclista ficou ferida em um acidente no Bairro Brazmadeira, em Cascavel. O socorro foi acompanhado pela reportagem do Hoje News e O Paraná. Confira o vídeo:

O acidente aconteceu na Rua Guararapes. O impacto foi tão forte que a motociclista caiu no para-brisas no carro, que ficou com o vidro destruído. A mulher foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada para assistência hospitalar com ferimentos moderados.