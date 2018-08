Mostra de dança folclórica em Foz do Iguaçu

O Teatro Barracão de Foz do Iguaçu recebe uma programação cultural que conta com oficina de bateria chamada “Criatividade no Rock” seguida pela apresentação do Primeiro Gala 2018, uma mostra de dança com o Elenco Folclórico Latino-Americano da Unila. As ações culturais são gratuitas.

A oficina “Criatividade no Rock” é uma aula magistral ministrada pelo músico Dámaso Cerutti e será das 14h às 18h. A atividade é voltada tanto a bateristas iniciantes e avançados e músicos em geral que desejam conhecer a leitura, a escrita e a composição para o instrumento.

Na sequência, às 19h, será a vez da apresentação do Elenco Folclórico Latino-Americano, que apresentará cinco danças étnicas do Brasil, do Paraguai, do México, do Equador e da Bolívia. As coreografias serão realizadas por 25 bailarinos de seis nacionalidades. Corpo oficial de balé folclore latino-americano. Interpretado por estudantes, autônomas que desenvolvem o projeto.

Essa será a primeira apresentação oficial do Elenco Folclórico Latino-Americano, um grupo formado por estudantes da Unila há aproximadamente um ano. Além das danças, para fechar a noite haverá apresentações musicais que contam com um repertório do folclore latino-americano. A programação é uma realização da Fundação Cultural e da Universidade de Integração Latino-Americana.