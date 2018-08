Mostra de cinema homenageia cineasta sueco

(Foto: Divulgação )

Em homenagem ao centenário de Ingmar Bergman, o filme “O lobo à espreita” estará em cartaz de 7 a 12 de agosto, às 20h, durante a programação da Mostra de Cinema Cine Sesc em Cascavel. Este mês nove filmes serão exibidos.

O trabalho do diretor de cinema sueco Ingmar Bergman tem como maiores influências artísticas o teatro e o cinema de seu país natal. No panorama do cinema mundial, Bergman influenciou mais do que foi influenciado.

O estilo do diretor é inconfundível e marcante: diálogos densos, closes que revelam rostos, em especial o das mulheres.

Com o intuito em homenagear a maior influência artística de Bergman, cada um dos nove filmes exibidos na mostra terá uma epígrafe retirada de pensamentos do dramaturgo August Srindberg. Elas funcionam como uma chave de acesso à obra bergmaniana.

Como em 2018 Bergman faria cem anos, o Sesc comemora o centenário de nascimento deste que foi um dos grandes ícones não só do cinema como da cultura mundial do século 20. A mostra estará presente em diversas Unidades do Sesc pelo País e também em Cascavel.