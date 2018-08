Morre Bigorna, ídolo eterno do Internacional

Os torcedores colorados tiveram uma má notícia na noite de sexta-feira (24). Aos 68 anos, faleceu o ex-atacante Claudiomiro, o Bigorna, um dos maiores artilheiros da história do Internacional e o autor do primeiro gol do Beira-Rio. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Claudiomiro cravou o nome na história do Inter em 6 de abril de 1969, quando atuou na inauguração do Beira-Rio, quando tinha 19 anos. Diante do Benfica, marcou o primeiro gol da história do estádio ao aparar um cruzamento e mandar de cabeça para as redes na vitória por 2 a 1 sobre os portugueses.

No total, Claudiomiro atuou em 424 jogos pelo clube gaúcho e conquistou o Gauchão por seis vezes. Anotou 210 gols com a camisa colorada, sendo o terceiro maior artilheiro da história do clube.