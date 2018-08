Moradores querem resposta sobre animais envenenados

Moradores do Distrito de Rio do Salto aguardam posicionamento do secretário de Meio Ambiente de Cascavel, Romulo Quintino, sobre a chacina de animais registrada desde a semana passada na comunidade, onde ao menos 20 cachorros foram mortos. A suspeita é de envenenamento, principalmente porque todos os óbitos apresentaram as mesmas características.

De acordo com a presidente da Associação de Moradores do distrito, Francieli Fausto, até a tarde de ontem apenas um médico-veterinário do Município havia ido até o local. No entanto, conforme Francieli, o profissional não confirmou se a causa da morte foi pela ingestão de veneno. A população local pede fiscalização intensa da Guarda Municipal para coibir ações como a dos últimos dias.

A última morte foi registrada na tarde de segunda-feira (30). De lá para cá, os moradores reforçaram a vigilância dos animais, trancando-os nos quintais e nas residências, além de registrar boletins de ocorrência.

Multas mais pesadas

Os vereadores Policial Madril e Serginho visitaram a comunidade e vão propor hoje, a partir das 9h, durante audiência pública sobre a soltura de fogos de artifício e seus malefícios, que se revise o artigo 48 do Código de Posturas de Cascavel e passe a ser cobrada multa ainda mais pesada a quem descumpri-lo.

Hoje quem abandona ou maltrata animais pode pagar multa de até R$ 2 mil. “Essa situação com certeza será abordada na audiência, pois quem cometeu esses crimes agiu com muita maldade. É só pesando no bolso que esse tipo de problema será coibido”, argumenta Serginho.