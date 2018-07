Mitos e verdades sobre higiene oral

A saúde começa pela boca. Apesar de ser um velho ditado, essa afirmação continua atual. A higiene oral é fundamental para manter os dentes e as gengivas limpos e saudáveis e para evitar o aparecimento de doenças bucais, como cáries, gengivites, hipersensibilidade e halitose, e de condições mais graves, como doenças cardiovasculares. Porém, apenas a simples escovação dos dentes não é suficiente para manter a saúde bucal em dia. Uma higiene oral bem feita depende de uma série de fatores.

Para ajudar, o cirurgião-dentista Hugo Lewgoy, doutor pela USP, aponta os principais mitos e verdades relacionados a higienização dos dentes, língua e gengiva. Confira:

MITO

Escovas com cerdas duras limpam melhor que aquelas com cerdas moles - Para realizar a escovação de forma eficiente a melhor opção é utilizar uma escova com cerdas ultramacias, pois, com o tempo, as cerdas duras provocam o desgaste do esmalte dental e a retração gengival. Quanto mais cerdas, melhor a limpeza sem desgastar o esmalte dental ou machucar as gengivas.

VERDADE

Excesso de escovação pode prejudicar a dentição - A frequência da escovação não define sua qualidade. É melhor escovar um número menor de vezes por um tempo maior, pois a escovação excessiva, principalmente com a utilização de escovas duras e cremes dentais abrasivos, pode provocar a abrasão do esmalte dental e a retração gengival. O recomendado são três escovações diárias com uma escova de boa qualidade.

MITO

A escovação deve ser realizada logo após as refeições - Deve-se esperar, no mínimo, 30 minutos para escovar os dentes após as refeições. Esse é o tempo necessário para que a saliva possa agir e neutralizar o pH ácido provocado pela ingestão dos alimentos e bebidas.

VERDADE

A escovação antes de dormir é a mais importante - Durante o sono a salivação diminui, chegando até a ser interrompida. Com isso, o efeito protetor da saliva praticamente desaparece e ficamos mais suscetíveis contra a ação do biofilme oral. Dessa forma, a escovação realizada antes de dormir é fundamental para evitar o aparecimento de cáries e doenças gengivais.

VERDADE

A escova deve ser trocada a cada três meses - O ideal seria até trocar a escova mensalmente ou a cada dois meses para manter a efetividade máxima. Dessa forma, a escovação poderia ser realizada sem o emprego de força exagerada.

VERDADE

Usar o fio ou fita dental é tão importante quanto escovar os dentes - O fio dental é um dispositivo de higiene oral fundamental e deve ser utilizado diariamente. Ele é responsável por desorganizar a placa bacteriana localizada na região entre os dentes e também pela remoção de detritos alimentares que ficam presos nesta área.

VERDADE

É necessário utilizar escovas e higienizadores próprios para a limpeza da língua - A escova para língua com cerdas um pouco mais firmes que as das escovas dentais. Isso porque na língua existem fissuras e irregularidades onde as cerdas devem penetrar de forma adequada para conseguir desalojar a saburra lingual. A escova também deve ter um perfil baixo, para não provocar ânsia, e ter uma superfície circular que se adapte à forma da língua sem provocar desconfortos.

MITO

Enxaguantes bucais podem ser usados diariamente e não precisam de recomendação do dentista - Os enxaguantes bucais, também conhecidos como antissépticos orais, podem ser bons aliados quando utilizados por um período de tempo curto ou sob orientação e supervisão de um cirurgião-dentista. O problema está na automedicação. Isso porque todo enxaguante bucal possui um agente antimicrobiano como ingrediente ativo e esses agentes eliminam nossa flora oral de maneira indiscriminada, ou seja, destroem tanto os microrganismos causadores de doenças orais, quanto os microrganismos que ajudam na proteção contra doenças oportunistas. Além disso, o álcool presente na composição de alguns desses produtos pode provocar o ressecamento das mucosas orais, inibição das glândulas salivares e o aumento da descamação dos tecidos orais, levando a xerostomia (boca seca) e halitose (mau hálito).