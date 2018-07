Ministério da Saúde lança Campanha de Amamentação

No Brasil, 67,7% das crianças mamam na primeira hora de vida e a duração média do aleitamento exclusivo é de 54 dias. Aproximadamente 41% das crianças menores de seis meses tiveram alimentação exclusivamente por leito materno no País

Com o slogan Amamentação é a Base da Vida, a nova campanha de aleitamento alusiva à Semana Mundial da Amamentação (1° a 7 de agosto), reforça a importância do leite materno para o desenvolvimento das crianças até dois anos e exclusivo até os seis meses de vida, orientação preconizada pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Além de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos, a amamentação materna também reduz casos de diarreia, infecções respiratórias, hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade.

Para o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, é preciso incentivar a amamentação assim como a doação de leite também. “Quanto mais tempo as crianças são amamentadas, mais elas adquirem resistência às doenças. A mulher que amamenta tem benefícios para sua saúde. Peço que as mães, além de amamentar, que também doem leite, que é fundamental para crianças que necessitam de leite materno. Estamos trabalhando para ampliar o número de salas de amamentação nas empresas e dentro dos nossos serviços de saúde”, destacou o ministro.

Dificuldades

Dentre as principais dificuldades para a amamentação exclusiva, atualmente, estão o posicionamento incorreto, insegurança quanto à quantidade de leite produzido, introdução de chupetas e mamadeiras, falta de apoio da família e retorno ao trabalho. Por esse motivo, a campanha é um importante instrumento para sensibilizar a sociedade quanto aos benefícios do leite materno no desenvolvimento saudável da criança. Segundo OMS e Unicef, cerca de 6 milhões de crianças são salvas a cada ano com o aumento de taxas da amamentação exclusiva até o sexto mês de vida.

A atriz Sheron Menezzes e o seu marido Saulo Bernard são os padrinhos da campanha, que reforça a importância do leite materno para o desenvolvimento e a proteção da criança até os dois primeiros anos de vida ou mais. “Amamentação é um assunto que precisa ser levado muito a sério. Eu amamentei até o sexto mês de forma exclusiva e pretendo continuar até os dois anos. A mulher não precisa ter vergonha de amamentar, pois, além de ser importante para a formação do bebê, é um ato de amor”, reforçou Sharon Menezzes.

Salas de apoio

O Brasil tem o tema do aleitamento materno como uma agenda prioritária investe em ações de saúde pública para garantir uma melhor assistência às mães e aos bebês, inclusive na regulamentação de leis que promovem e protegem o aleitamento materno contra o marketing abusivo de produtos que interferem na amamentação.

Uma das principais iniciativas do Ministério da Saúde é incentivar empresas, públicas e privadas a criarem salas de apoio à amamentação. Atualmente, o País possui 216 salas certificadas pelo Ministério da Saúde, em instituições públicas e privadas, com capacidade de beneficiar cerca de 140 mil mulheres.

Banco de Leite do HU

No oeste do Paraná há o Banco de Leite Humano do HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Para doar o leite, a mãezinha pode entrar em contato pelo telefone: (45) 3321-5243. Será agendada uma visita domiciliar para orientações, preenchimento do cadastro e entrega de vidros esterilizados. Semanalmente são realizadas visitas para coleta do leite humano ordenhado pela equipe do Banco de Leite Humano.