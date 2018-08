Militares recebem medalhas e comemoram bons resultados

Medalhas foram entregues a militares por tempo exercido de serviço (Foto: Fábio Donegá)

Cascavel - As homenagens começaram cedo em Cascavel para policiais militares, com as comemorações do aniversário de 164 anos da Polícia Militar do Paraná.

No 6º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em Cascavel, aproximadamente 300 bombeiros e policiais participaram da cerimônia. Trajados socialmente, eles receberam honrarias, como medalha de bronze para quem completou dez anos de corporação, de prata para aqueles que estão há 20 anos prestando serviços para a corporação e de ouro, a quem já está no serviço há 30 anos.

Os militares que se destacaram nos últimos meses também receberam premiação.

Só no primeiro semestre, em Cascavel, o 6º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prendeu 1.679 pessoas; fez 249 apreensões e atendeu, ao todo, a mais de 10 mil ocorrências. Mais de uma tonelada e meia de droga foi retirada de circulação no período.

Já o Corpo de Bombeiros atendeu a quase 4 mil ocorrências neste ano, incluindo salvamentos, acidentes de trânsito e trabalho de combate a incêndio. “Estamos muito felizes por comemorar esse dia e também a redução da criminalidade em Cascavel, em todos os sentidos. Significa que a polícia está fazendo o trabalho dela, assim como toda a corporação que dedica a vida a isso”, disse o comandante do 6º BPM (Batalhão de Polícia Militar), tenente-coronel Rubens Garcez da Luz.