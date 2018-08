Metropolitano tem três campeões antecipados e show de Paulo Bento

Paulo Bento ganhou as duas provas da categoria Marcas A e levou a decisão para a última etapa da temporada (Foto: Aílton Santos )

A rodada dupla do Metropolitano de Marcas de Cascavel, disputada sábado e domingo, teve show de Paulo Bento que ganhou as duas provas. O domínio só não foi total porque ele foi terceiro colocado na primeira bateria da etapa do domingo.

Mas outros pilotos também se destacaram e tiveram muito o que comemorar. Entre eles estão Guto Baldo, que conquistou a primeira vitória da temporada ao ganhar a etapa de domingo na categoria Marcas B; depois de ser o segundo colocado no sábado; e Raul Haus, que ganhou a Turismo C no sábado e foi o segundo colocado no domingo.

A rodada dupla também definiu três campeões por antecipação. Com os resultados do fim de semana, Allan Aquino sagrou-se campeão da categoria Marcas B; a dupla Marcos Cortina/Beto Vanzin levou o título da categoria Turismo I; e Duda Weirich conquista do título da categoria Turismo C, sagrando-se bicampeão. Os campeões serão confirmados durante a semana, após a Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) homologar os resultados e divulgar a classificação oficial do campeonato.

Allan Aquino, estreante na temporada, confirmou o título da categoria Marcas B ao vencer a etapa de sábado e ser o segundo colocado na de domingo. Cortina e Vanzin ganharam asa duas etapas, ao passo que Duda Weirich foi terceiro no sábado e ganhou a prova de domingo.

A sexta e última etapa do Campeonato Metropolitano de Cascavel será disputada no dia 28 de outubro, quando será Open da Cascavel de Ouro, marcada para o dia 18 de novembro, no Autódromo Zilmar Beux.

Resultados da 4ª etapa - sábado

Categoria Marcas A

Pos. Pilotos Cidade Pontos

1º) Paulo Bento Cascavel 40

2º) Marcelo Beux/Edoli Caus Júnior Cascavel 26

3º) Eduardo Pavelski Curitiba 16

4º) Gustavo Magnabosco Cantanduva-SC 15

5º) Edson Massaro/Thiago Klein Cascavel 15

6º) Gustavo Dal Pizol/Davi Dal Pizol Tangará-SC 14

7º) Marcel Sedano Porto União-SC 12

8º) Lucas Bornemann/Edson Leandro dos Reis Curitiba/Florianópolis 8

9º) Cristiano Bornemann/Marcelo Cancelli Curitiba/Joaçaba 8

10º) James Ramos/Pierre Sabbagh Blumenau-SC 3

Categoria Marcas B

1º) Allan Aquino Assunção-PY 40

2º) Guto Baldo Curitiba 27

3º) Lorenzo Massaro Cascavel 22

4º) João Paulo Naumes/Vinicius Nurnberg Curitiba 18

5º) Gabriel Formentão Cascavel 16

Categoria Turismo C

1º) Raul Haus Cascavel 30

2º) Luciano Cortina Cascavel 27

3º) Duda Weirich Marechal Cândido Rondon 21

4º) Renan Santos/Cléber Fonseca Cascavel 15

Categoria Turismo I

1º) Marcos Cortina/Beto Vanzin Cascavel 41

Resultados da 5ª etapa - Domingo

Categoria Marcas A

1º) Paulo Bento Cascavel 35

2º) Marcelo Beux/Edoli Caus Júnior Cascavel 33

3º) Marcel Sedano Porto União/SC 25

4º) Gustavo Dal Pizol/Davi Dal Pizol Tangará/SC 18

5º) Edson Massaro/Thiago Klein Cascavel 12

6º) Gustavo Magnabosco Catanduva-SC 12

7º) Eduardo Pavelski Curitiba 6

Categoria Marcas B

1º) Guto Baldo Curitiba 33

2º) Allan Aquino Assunção/PY 32

3º) Gabriel Formentão Cascavel 25

4º) João Paulo Naumes/Alisson Nurnberg Curitiba 25

5º) Lucas Bornemann/Edson Leandro dos Reis Curitiba/Florianópolis 16

6º) Cristiano Bornemann/Marcelo Cancelli Curitiba/Joaçaba 0

7º) Lorenzo Massaro Cascavel 0

Categoria Turismo C

1º) Duda Weirich Marechal Cândido Rondon 41

2º) Raul Haus Cascavel 30

3º) Renan Santos/Cleber Fonseca Cascavel 24

4º) Luciano Cortina Cascavel 0

Categoria Turismo I

1º) Marcos Cortina/Beto Vanzin Cascavel 41