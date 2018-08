Metropolitano de Curitiba entra na fase decisiva hoje

O AIC (Autódromo Internacional de Curitiba) recebe hoje a quarta etapa do Campeonato Metropolitano de Velocidade de Curitiba. A competição entra em fase decisiva, com as três últimas etapas da temporada 2018. O evento será disputado em duas baterias nas categorias Turismo, Marcas “A” e “B”, Turismo 5000 “A” e “B”, Terra Marcas “A”, Terra Turismo “B” e Terra Turismo “C”, com promoção e organização da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) e apoio da Bana Pneus, Pirelli, Posto Taborda, Hotel Slaviero Executive Pinhais, Zanoello Troféus e Trans Magnabosco.

A programação prevê para hoje warm up das 8h20 às 9h15, seguindo com as primeiras corridas nas categorias Marcas e Turismo 1.6, às 9h45, para 30 minutos mais duas voltas; Terra, às 10h45, para 20 minutos mais duas voltas, e a segunda corrida da Turismo 5000, às 11h35, para 20 minutos mais duas voltas, seguida de pódio. Na parte da tarde, as disputas começam com a segunda prova das categorias Marcas e Turismo, às 13h30, seguida de pódio, e, encerrando as atividades de pista, às 15h05 larga a segunda prova das categorias Terra, com pódio previsto para as 15h35.

Classificação

Com três etapas realizadas (seis provas disputadas), os cinco primeiros de categoria são: Marcas “A” - 1º) Gustavo Magnabosco (SC), com 105 pontos; 2º) Fausto de Lucca (SC), 68; 3º) Richard Reidrich (SC), 62; 4º) Wanderlei Berlanda Jr (SC), 56; e 5º) Geferson de Lima/Felipe Lobo (PR/SC), 46. Marcas “B” - 1º) João Paulo Naumes/Alysson Nurnberg (PR), 92; 2º) Wilians Peres (PR), 74; 3º) Marcelo Andrade (PR) 67; 4º) Adriano Braz Neto/Samir Guimarães (PR/SC), 46; e 5º) Lúcio Seidel (SC), 38. Turismo 1.6 “I” - 1º) Romulo Molinari/Felipe Lobo (PR/SC), 104; 2º) José Pederneiras (PR), 100; 3º) Geison Tureck (PR), 76; 4º) Antonio Carvalho (PR), 58; 5º) Carlos Ehrat Júnior (PR), 53. Turismo 5000 “A” - 1º) Armin Kliewer (SC), 90; 2º) Richard Heidrich (SC), 57; 3º) Marco Antonio Garcia (PR), 51; 4º) Márcio Reuter (SC), 46; e 5º) Eduardo Berlanda (SC), 44. Turismo 5000 “B” - 1º) Maurício Gaudêncio (PR), 117; 2º) Gilberto Carlassara (PR), 59; 3º) Luiz Fernando Buratto (PR), 54; 4º) Mário Broering/Rubens Kliewer (SC), 43; e 5º) Ivo Ribeiro Neto/Ivan Ribeiro (PR), 16. Terra Marcas “A” - 1º) Amauri Lisboa Jr/Stive Tokarski (PR) e Leonardo Kovalski (PR), 107; 2º) Roberto Bonato (PR), 63; 3º) Geovane Ciesielski (PR), 47; 4º) Marcelo Cordeiro/Júlio Bueno (PR), 43; e 5º) Naor Petry (PR), 31. Terra Marcas “B” - 1º) Guilherme Ragnini (PR), 109; 2º) Carlos Eduardo Schilipack (PR), 66; 3º) Luiz Otávio Brambila (PR), 61; 4º) Aleksander Pereira (PR), 44; e 5º) Jorgemar Lorentz (PR), 43. Terra Turismo “C” - 1º) Evandro Maldonado (PR), 107; 2º) James Schwerdtner (PR), 85; 3º) José Luís Cavassin (PR), 84; 4º) Nilton da Silva Filho (PR), 58; e 5º) Bruno Muhlstedt (PR), com 44 pontos.