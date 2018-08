Metropolitano de Arrancada será exclusivo para motos

A prova da terceira etapa do Campeonato Metropolitano de Arrancada de Cascavel, marcada para o próximo dia 25 no Autódromo Zilmar Beux, será exclusiva para motos. A medida, segundo diretores do Automóvel Clube de Cascavel, é porque há coincidência de provas de carros em outras praças, o que não ocorre com as motos.

Para Orlei Silva, presidente do clube, não seria justo com os competidores de motos, deixando-os mais um mês sem competições.

Também será uma oportunidade de dar mais espaço para as motos, que terão um dia inteiro de competição. As provas vão das 10h às 22h.

Serão disputadas as categorias Protótipo 4 Tempos, Protótipos 2 Tempos, Super Bike, Montada Original, Montada Especial, Força Livre 250cc e Desafio 10 Segundos.

Vinícius Tessaro

Com uma bela ultrapassagem na última volta, Vinicius Tessaro venceu a prova da Mini Max na sexta etapa da Copa Rotax, disputada sábado no Kartódromo da Granja Viana, em São Paulo, e se sagrou campeão da temporada. Com o título, o piloto de Brasília conquistou o direito de representar o Brasil no Campeonato Mundial da Rotax, que será realizado no fim do ano em João Pessoa, na Paraíba.

Curitiba

Curitiba volta a sediar um evento off road após dez anos. O 1º Campeonato BMS de Velocross vem para agitar a capital paranaense, com a disputa de 14 categorias, sábado e domingo, na Usina 5. Os melhores pilotos do estado já confirmaram presença e estão de olho na premiação de R$ 18 mil.

Rali dos Sertões

Começa no próximo sábado a 26ª edição do Rali dos Sertões, a principal prova do off road brasileiro. Serão 3.607 quilômetros percorridos entre Goiânia e Fortaleza, que neste ano será palco da chegada do rali no dia 25. Entre as quatro modalidades presentes na disputa - carros, motos, quadriciclos e UTVs -, a equipe X Rally Team alinha pela 20ª vez no maior rali do Brasil.