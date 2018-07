Método de tratamento vira curta-metragem

Durante a gravação do documentário, a psicóloga reuniu crianças e adultos para aplicação da técnica (Foto: Divulgação )

Foi lançado ontem em Foz do Iguaçu, durante a comemoração do Dia do Amigo, o documentário em formato de curta-metragem. “Educação para a vida” é composto de depoimentos de moradores do Município que relatam suas experiências com o método que ajuda na cura de ansiedade e depressão.

O projeto é desenvolvido pela psicóloga e educadora Luziânia Medeiros em comemoração ao primeiro ano da aplicação do método na fronteira. O programa utiliza o método “Friends”, que quer dizer amigos em inglês. Esse método é reconhecido como efetivo por órgãos como a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a NREPP (Base Norte-americana de Programas baseados em Evidências Científicas).

O curta-metragem

O curta-metragem relata as experiências reais vividas por quatro pessoas que já passaram pelas turmas do Método Friends. A produção dura 12 minutos é uma parceria entre produtoras e a psicóloga Luziânia Medeiros. No filme, Lara, de seis anos, detalha como conseguiu resolver um grande problema para a idade dela: parar de tomar mamadeira.

Para a psicóloga Luziânia Medeiros, a atitude da menina é resultado de uma das lições do método para o aprimoramento das habilidades socioemocionais. “Quando se observa um problema por inteiro, pode parecer insuperável. Mas, ao dividi-lo em partes, fica mais fácil vencer cada etapa”, explica.

A menina Lara também parou alguns hábitos e deixou os pais orgulhosos. “Passados quatro meses, quando fomos finalizar o curso, ela, por vontade própria, talvez pela autoconfiança que adquiriu, quis pôr o aparelho e parou de chupar o dedo”, revela Marlon, pai da menina.

O adolescente Luís Vinícius, de 14 anos, que fez parte da turma de adolescentes tinha a meta de parar de descontar na comida a ansiedade que sentia. “Eu não conseguia parar de comer doces e tudo mais, aí voltava a engordar,” relembra. Após iniciar o tratamento, o garoto emagreceu 15 quilos. O programa também reúne turmas de adultos para retomar a harmonia, melhorar a ansiedade a auxiliar no tratamento da depressão.

O Método Friends

Luziânia Medeiros é a única facilitadora autorizada a aplicar o Método Friends na região de Foz do Iguaçu. Há um ano a psicóloga trata habilidades socioemocionais de crianças com a importância de qualquer outro conteúdo escolar, como português ou matemática. A idade mínima para participar é quatro anos.

“Com esse método realizei o sonho de unir minha experiência de dez anos de atendimento em psicoterapia e de dez anos em educação com programas no contraturno escolar, para ensinar as pessoas a lidarem com as emoções desde cedo, sem ficar doentes”, ressalta a psicóloga.

O Método Friends foi criado na Austrália, na década de 1990. Já é adotado na educação pública pelos governos da Finlândia, Inglaterra, Irlanda, Canadá, México, Escócia, entre outros. No Brasil, é representado pelo Ibies (Instituto Brasileiro de Inteligência Emocional e Social). Um dos segredos é que, em vez de abordagem individual, o participante integra um grupo da mesma faixa etária, para haver identificação e encorajar a mudança.