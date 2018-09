Meta lançada: 10 mil exames preventivos

Com a proximidade dos meses tradicionalmente voltados às campanhas de prevenção dos cânceres com maior incidência entre o público feminino, em outubro, e masculino, em novembro, o Município de Cascavel definiu estratégias para intensificar a rotina de rastreamento que já é realizada nas unidades de saúde durante o ano.

A meta é realizar 10 mil exames preventivos (colo de útero e mamografia para mulheres e o PSA para detecção precoce do câncer de próstata para o público masculino) até o fim do ano, com intensificação no Outubro Rosa e no Novembro Azul.

O prefeito Leonaldo Paranhos enfatizou as parcerias e as estratégias. "Temos trabalhado com ênfase na prevenção porque é a alternativa em saúde: muito mais eficiente, econômica e inteligente. Tradicionalmente intensificamos as campanhas em outubro e novembro e agora estimamos pelos menos 10 mil exames, número considerável para se atingir, mas que será possível de realizar com importantes parcerias".

Rotina

Na rotina de rastreamento, segundo o secretário de Saúde, Rubens Griep, as 42 unidades de saúde de Cascavel já realizam o preventivo de câncer de colo de útero para mulheres a partir dos 25 anos por meio do Labcell Citologia; também são realizadas bianualmente ou anualmente, dependendo do diagnóstico, entre mulheres na faixa etária dos 50 aos 69 anos a mamografia de rastreamento, por meio de parceria com o Ceonc, a Uopeccan e o Hospital Universitário; e para os homens na faixa dos 45 aos 65 anos é disponibilizado o PAS rastreamento por meio do Laboratório Municipal, também anual ou bianual conforme os resultados.

A Uopeccan e o Hospital Universitário irão apoiar a estratégia de rastreamento com suporte a esse atendimento. Como as unidades já trabalham com coleta de sangue na rotina dos pacientes atendidos, será solicitado para incluir o PSA para os homens na faixa etária preconizada. "No momento da coleta de sangue já será feita a coleta separada para amostra do PSA, que será enviado a um prestador específico vinculado ao Ceonc", detalhou o secretário.