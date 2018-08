Meta é começar a semana com 12 mil imunizados

Cascavel - Agora falta pouco, mas ainda há muito por fazer e a meta precisa ser alcançada. Esta foi a tônica da fala do secretário municipal de Saúde de Cascavel, Rubens Griep, da coordenadora do Programa de Imunização, a enfermeira Cristina Carnaval, e do enfermeiro da 10ª Regional da Saúde, Daniel Loh, nesse sábado (18), no Dia D de campanha de imunização contra a poliomielite e o sarampo.

As 35 unidades de saúde de Cascavel ficaram abertas das 8h até as 17h para seguirem em mutirão à vacinação. O Município tem 16.513 crianças menores de cinco anos e que, portanto, devem receber as doses. O foco é atingir todas elas, após anos seguidos com coberturas vacinais em queda não só no Município, mas no Estado e no País, fomentadas por movimentos antivacinas que circulam com informações falas em redes sociais.

Todos foram unânimes em reconhecer a importância da ampla cobertura da imprensa com o incentivo à imunização. “Nesta semana tivemos uma ampla cobertura da imprensa e não por acaso atingimos 10 mil crianças imunizadas. Saímos na semana passada de 6 mil e chegamos as 10 mil nesta semana”, comemora o secretário de Saúde.

Ele voltou!

Depois de três anos, a estrela das campanhas de vacinação voltou para encorajar a garotada: o Zé Gotinha.

Ele chegou à sede do Programa de Imunização às 9h30, acompanhou a abertura oficial do dia D, tirou foto com a garotada, vistoriou os pequenos tomaram as gotinhas direitinho e depois seguiu para as unidades de saúde.

Ontem o objetivo era vacinar pelo menos mais 2 mil crianças. A contagem deverá ser divulgada amanhã. “A campanha segue até 31 deste mês e o nosso objetivo é imunizar pelo menos 95% do nosso público-alvo, mas seria muito importante atingirmos todas as 16.513 crianças com menos de cinco anos”, destacou Cristina Carnaval.

Já o enfermeiro Daniel Loh reforçou a importância de levar a garotada para vacinar e a necessidade de colocar a carteirinha em dia, caso haja atraso em alguma das doses.

E o secretário de Saúde reforçou: “Da mesma forma que guardamos nossos documentos pessoais, devemos guardar a nossa carteirinha de vacinação. A carteirinha é um documento que precisa ser guardado conosco. Hoje [ontem] é um dia D, mas as unidades de saúde disponibilizam mais de 20 vacinas gratuitas para adultos e crianças. Todos devem colocar sua vacinação em dia. Temos o maior programa de cobertura vacinal do mundo, não podemos correr o risco de voltar a conviver com algumas doenças”.

Continua

Para reforçar, aos pais que não foram às unidades de saúde ontem, a campanha de vacinação contra a pólio e o sarampo segue até o dia 31 deste mês. Todas as crianças com menos de cinco anos precisam receber as doses.