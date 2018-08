Mercedes-Benz mostra o futuro do design

A Mercedes-Benz apresentou o showcar EQ Silver Arrow na Monterey Car Week, evento realizado em Pebble Beach, no estado americano da Califórnia e encerrado no último domingo. A ocasião atrai fãs e colecionadores de automóveis do mundo inteiro. O conceito de um lugar EQ Silver Arrow é uma homenagem ao vitorioso veículo recordista W 125, de 1937. A pintura em prata Alubeam é uma referência às históricas Flechas de Prata que, para reduzir o peso, não recebiam a camada branca de tinta. O interior é dominado por materiais tradicionais de alta qualidade, tais como couro legítimo, alumínio escovado e madeira sólida de nogueira. Enquanto isso, o cockpit digital aponta diretamente para o futuro: ele inclui uma tela panorâmica curva com projeção em preto, assim como uma tela sensível ao toque integrada ao volante.

“Mais de 80 anos atrás, as históricas Flechas de Prata demonstraram que a Mercedes-Benz era uma pioneira na área da velocidade graças, entre outras coisas, às suas formas aerodinâmicas”, afirma Gorden Wagener, chefe de Design da Daimler AG. “O showcar EQ Silver Arrow se baseia nesse legado. Visando a aceleração e o prazer ao dirigir, ele é uma manifestação progressista do luxo e demonstra o que será o futuro de nosso design. Nesse contexto, o conceito eleva ao máximo a linguagem de design de produtos e tecnologia da linha EQ”.

A marca EQ é materializada pela estética de vanguarda e diferenciada do Luxo Progressivo. Ela surge da combinação de uma beleza até agora desconhecida e o confronto intencional de elementos digitais e análogos, assim como a fusão sutil entre o design físico e o intuitivo.

O exterior: silhueta esportiva

Com seu estilo limpo e de linhas fluidas, a linguagem de design do EQ Silver Arrow é uma concretização da filosofia de design específica da marca chamada de Pureza Sensual. A silhueta esguia de aproximadamente 3,5 metros de comprimento e aproximadamente um metro de altura do veículo é delgada, mas sensual.

A estrutura da carroceria do veículo de exposição é feita de fibra de carbono. As múltiplas camadas da pintura em prata alubeam dão a impressão de metal líquido derramado sobre a carroceria. Esse conceito representa os opostos polares do design, “quente” e “frio”. Peças funcionais feitas de fibra de carbono, como o defletor dianteiro, sintetizam o aspecto frio e racional dessa filosofia. O mesmo se aplica ao acabamento frontal, criado como um display, assim como a faixa luminosa contínua na parte da frente. As saias laterais também trazem uma faixa luminosa e o grande letreiro retraído à frente das rodas traseiras é iluminado de azul, uma característica da marca.

Interior: entre a tradição e a modernidade

O interior do EQ Silver Arrow representa os valores do Luxo Progressivo. A linguagem de design combina um apelo estético atemporal com visões futuristas.

Quando o cockpit do piloto é rebatido para a frente, proporciona uma visão do interior surpreendentemente espaçoso. Um contraste dá vida ao ambiente: por um lado, ele usa materiais tradicionais, de alta qualidade, que incluem couro legítimo marrom no banco e no volante, alumínio escovado em todo o interior e nogueira sólida com frisos em madeira de conífera mais escura no assoalho. Isso cria uma ponte de ligação com os carros de corrida históricos da era das Flechas de Prata. Por outro lado, soluções modernas de alta tecnologia, como a grande superfície de projeção para a tela panorâmica e a experiência de utilização de soluções inovadoras como a opção de corrida virtual (veja abaixo) representam a personalidade tipicamente visionária da marca EQ. Esse contraste é uma fusão intencional entre o passado e o futuro.

Dupla tela e corrida virtual

O piloto do EQ Silver Arrow é rodeado por uma grande tela panorâmica, onde uma imagem tridimensional do entorno do veículo é projetada de trás. Demonstrando possíveis tecnologias de carregamento de baterias do futuro, a pista da estrada onde é possível realizar a carga por indução é superposta na tela.

Com a ajuda de inteligência artificial, é possível participar de uma corrida virtual contra carros de corrida Flechas de Prata históricos ou atuais. Para isso, uma pista de corridas virtual é superposta à estrada real na tela panorâmica e o piloto vê seu oponente como se estivesse à sua frente ou atrás dele, como um "fantasma". O Virtual Race Coach (treinador de corridas virtual) ajuda você a se tornar um piloto melhor, dando instruções durante a corrida.

Sistema de propulsão

O EQ Silver Arrow é concebido como um veículo totalmente elétrico. Essa Flecha de Prata silenciosa tem uma potência de 550 kW (750 cv). A fina bateria recarregável na parte inferior da carroceria tem uma capacidade útil de aproximadamente 80 kWh e permite uma autonomia estimada de mais de 400 km, segundo a norma WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure - Procedimento de Teste Mundial Harmonizado para Veículos Leves). Aberturas de ar laterais ajudam a resfriar a bateria.

Veículos conceituais EQ: uma perspectiva dos veículos elétricos em todos os segmentos

Fotos: Divulgação