Melhores pilotos de simulador de Fórmula 1 são premiados

Pilotos fizeram o circuito da pista de Interlagos (São Paulo) (Foto: Divulgação)

Marechal Cândido Rondon - Uma das atrações da Expo Rondon 2018, encerrada no fim de semana no parque de exposições de Marechal Cândido Rondon, foi o Simulador de Corrida da Fórmula 1, levado ao Salão do Agronegócio da Copagril em parceria da Petrobras.

Como foi uma atração gratuita, muitos visitantes da feira se inscreveram para praticar a corrida e mostrar as habilidades no simulador.

Conforme o coordenador das atividades no simulador, Ramon Dassoler, o equipamento possui volante idêntico ao dos carros de corrida oficiais. “A troca de marchas é manual, com opção de ser automática também, ficando à escolha do piloto”, comenta.

Para incentivar o público, foi oferecida uma premiação aos cinco melhores pilotos que fizeram o circuito da pista de Interlagos (São Paulo). Confira: 1º lugar - Angelo Periolo; 2º lugar - Atilio Darlan; 3º lugar - Cristian Burg; 4º lugar - Ronei Herte e 5º lugar - Matheus Freitag Brolin.