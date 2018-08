Melhor visitante do Brasileirão, São Paulo desafia Sport na Ilha

São Paulo - Dono da melhor campanha como visitante neste Campeonato Brasileiro, o São Paulo desafia o Sport neste domingo em Recife, às 16h, pela 18ª rodada, a penúltima antes do fim do primeiro turno.

Até aqui, ninguém foi melhor do que o líder da competição jogando longe de seus domínios. Das nove visitas aos seus oponentes, o time dirigido por Diego Aguirre venceu quatro vezes, empatou em três ocasiões e perdeu outras duas (aproveitamento de 55,5%). O segundo na lista é justamente o Flamengo, seu principal perseguidor na classificação, com um ponto de diferença na tabela (35 a 34), que tem 50% de aproveitamento dos pontos disputados fora do Rio de Janeiro.

O tricolor paulista ainda tem a seu favor um bom retrospecto na Ilha do Retiro, pois não perde no local desde 2012, apesar de os dois últimos confrontos no local terem terminado empatados e os duelos de 2017 e 2016 terem sido realizados na Arena Pernambuco. No histórico geral do confronto, são seis vitórias para cada lado e nove empates em 21 embates na Ilha.

Sem ninguém suspenso para este jogo, Aguirre mandará a campo sua formação ideal, com: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Liziero e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza.