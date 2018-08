Medianeira vence etapa caseira e se aproxima do título

A equipe de voleibol feminino de Medianeira conquistou em casa, no fim de semana, o título da 4ª etapa da Copa Integração, disputada na categoria 2002 (sub-16), resultado que deixa a equipe comandada pelo técnico Alvacir Borges, o Juruna, mais próxima de conquistar o título geral da competição que terá ainda uma etapa no mês de outubro, de 19 a 21, em Céu Azul, na categoria sub-17. A campanha com 100% de aproveitamento em casa levou a equipe medianeirense a 46 pontos, ampliando de dois para cinco pontos a vantagem sobre o Toledo/Avotol, equipe que superou no último confronto de domingo por 2 sets a 0. A central Ana Beatriz foi eleita na votação dos técnicos como atleta destaque da equipe na competição e recebeu um troféu como premiação.