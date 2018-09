Medianeira vence a Série B do Paranaense Sub-19

A equipe Medianeira/Colégio Mondrone garantiu o título da Série B do Campeonato Paranaense Sub-19 masculino e o acesso à Série A em 2019. A equipe venceu a partida final por 3 sets a 0 (25/22, 25/23 e 25/10) sobre o Toledo/Avotol, fechando a temporada invicto, com apenas dois sets negativos. A competição foi encerrada domingo, em Toledo. A medalha de bronze ficou com a equipe de Foz do Iguaçu. O técnico campeão, Volmir Begnini disse que o título coroou o trabalho de vários meses de preparação. O time de Medianeira também teve destaques individuais. Pedro foi eleito o melhor líbero, Mateus o melhor ponteiro e André (MVP) e Matheus e os melhores centrais.