McLaren 540C chega para um novo público

A McLaren São Paulo introduz no mercado brasileiro um novo modelo: o 540C, criado para atingir um público diferenciado. Integrante da linha Sports Series, ele é equipado com motor V8 biturbo capaz de desenvolver 540 HP de potência (daí o nome do modelo) com toda a esportividade, tecnologia e conforto para os ocupantes. O McLaren 540C chega ao Brasil por preço a partir de R$ 1.550.000,00 - bastante competitivo em seu segmento.

O McLaren 540C traz seu DNA derivado de corridas para um novo público e segmento. Trata-se de um puro McLaren e um puro carro esporte, compartilhando seu DNA com os modelos das linhas Super Series e Ultimate Series da marca, incluindo o chassi leve de fibra de carbono e tecnologias derivadas das corridas. O 540C é equipado com motor V8 biturbo de 3,8 litros (3.799 cm³) montado em posição central. Ele foi desenvolvido para ser responsivo e emocionante, mesmo em baixas rotações. Como o nome sugere, desenvolve 540 HP a 7.500 rpm e 540 Nm de torque entre 3.500 e 6.500 rpm. Com tecnologia stop-start, oferece níveis otimizados de eficiência e maior autonomia, adequada ao uso típico de carros deste segmento.

No coração do 540C, assim como no 570S, está o exclusivo chassi MonoCell II de fibra de carbono. Projetado com um foco maior na utilização diária, ele possibilita acesso e saída aprimorados da cabine, juntamente com os mais altos níveis de proteção e segurança aos ocupantes. Um peso tão baixo quanto 1.311 quilos é alcançado como resultado desta estrutura leve e do uso de painéis de carroceria em alumínio. Este número deixa o 540C quase 150 quilos mais leve que seu concorrente mais próximo.

Com tração traseira e câmbio de sete marchas (SSG) e baixo peso, o 540C acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos e de 0 a 200 km/h em somente 10,5 segundos. A velocidade máxima é de 320 km/h. Considerando o nível de desempenho, os números de consumo de combustível (de 9 a 10 km/l no ciclo combinado) e de emissões (258 g/km) representam um feito impressionante.

Um pacote aerodinâmico sutilmente revisto e rodas com desenho exclusivo marcam o 540C Coupé em relação ao mais potente 570S Coupé. Ele tem aletas aerodinâmicas exclusivas abaixo do duto de ar fresco do pára-choque dianteiro e direcionamento de ar limpo pela parte inferior da carroçaria e acima do capô esculpido, e grandes faróis de LED. Na traseira, o difusor fica entre os dois escapamentos que saem abaixo do pára-choque traseiro. O estilo aerodinâmico do Sports Series Coupé inclui portas estilo tesoura de design sofisticado, que incluem uma estrutura flutuante, projetada para canalizar o ar que passa ao longo do comprimento da porta para as duas entradas de ar integradas montadas no painel traseiro. Isso cria um caminho limpo para o ar fluir ao longo da carroceria com mínimo arrasto, direcionando-o para os anteparos na parte traseira da cabine, o que otimiza o fluxo sobre a cobertura traseira para aumentar os níveis de carga aerodinâmica e ajudar no resfriamento do motor. Um spoiler integrado na borda traseira traseiro proporciona o downforce ideal.

O 540C Coupé está equipado com rodas de liga leve, disponíveis com acabamento prateado ou fosco, com 19 polegadas na frente e 20 polegadas atrás. Estes são equipados com pneus Pirelli P Zero como padrão, desenvolvidos especificamente para a série Sports para oferecer altos níveis de desempenho em todas as condições, com níveis progressivos de aderência e foco no conforto. O 540C mantém o sistema de Direcionamento de Freio (Brake Steer) derivado de Fórmula 1, projetado para auxiliar nas curvas por meio da aplicação da força de frenagem na roda traseira interna. Isso permite frear mais perto das curvas e acelerar mais cedo nas saídas delas.

O sistema de suspensão do 540C possui níveis aprimorados de engajamento e refinamento do motorista tanto nas estradas quanto nas pistas. O sistema utiliza barras estabilizadoras dianteiras e traseiras como as da Fórmula 1 e amortecedores adaptáveis independentes. O ajuste do amortecedor foi revisado no 540C, em relação ao 570S, com mais foco na condução diária em estradas. Os amortecedores adaptativos oferecem controle sobre as configurações de irregularidades e solavancos usando as conhecidas configurações de condução (McLaren “Normal”, “Sport” e “Track”), com o modelo tendo suas próprias configurações exclusivas de amortecedores. No modo “Normal”, o sistema proporciona um passeio refinado, porém envolvente, enquanto as configurações “Sport” e “Track” permitem um maior nível de foco e engajamento quando solicitado. Duplas válvulas de amortecimento garantem um controle preciso, enquanto a suspensão com duplo triângulo, semelhante à encontrada em carros de corrida, oferece níveis otimizados de qualidade e sensibilidade ao piloto.

O interior do 540C foi criado com foco no espaço e na ergonomia, oferecendo grande visibilidade externa e espaço interior para os ocupantes e suas bagagens. Curvas orgânicas levadas do design exterior proporcionam uma delicada tensão sem agressão para garantir que a cabine permaneça sendo um ambiente acolhedor.

A cabine do McLaren 540C Coupé é luxuosamente equipado com estofamento de couro nos assentos, painel e parte inferior das portas como padrão. O console central “flutuante” inclui uma tela sensível ao toque IRIS de sete polegadas que controla todos os elementos do sistema de infoentretenimento. Os controles de ar condicionado também são incorporados, como visto pela primeira vez no McLaren P1, minimizando a presença de botões de comando na cabine. A tela sensível ao toque também controla o rádio digital DAB padrão, bem como a navegação por satélite, a telefonia e o streaming de mídia via Bluetooth, o comando por voz e o reprodutor de mídia de áudio. O sistema IRIS também inclui o manual do proprietário eletrônico.