McDia Feliz: Três cidades juntas por uma causa

Cascavel - O evento realizado ontem levou muitas famílias a aproveitarem o sábado de sol indo aos restaurantes do Mc Donald’s e ajudar na arrecadação de verba para o Hospital Uopeccan de Cascavel. A ação nacional, que já é tradição em Cascavel e Foz do Iguaçu, este ano também conta com a participação de Ponta Grossa. “Estamos muito felizes com essa edição do Mc Dia Feliz porque o dinheiro arrecadado de duas lojas do Mc Donald’s de Ponta Grossa também serão destinados à Uopeccan, juntando com as três lojas de Foz do Iguaçu e uma de Cascavel, estamos confiantes que nosso objetivo de arrecadar R$ 400 mil será atingido”, comemora o presidente do Hospital Uopeccan, Ciro Antonio Kreuz.

A parceria entre a Uopeccan e o Instituto Ronald McDonald possibilita que o hospital invista em melhorias do atendimento especialmente a crianças. “Os R$ 400 mil serão destinados à ampliação de pelo menos cinco leitos na nossa UTI pediátrica, podendo atender ainda melhor as cerca de 100 crianças que fazem tratamento oncopediátrico no nosso hospital”, destaca o fundador e membro da diretoria da Uopeccan, Wilson Riedlinger.

Além dos sanduíches, a instituição também espera arrecadar pelo menos R$ 20 mil com a venda de camisetas, cadernetas e adesivos que continuam a venda no hospital até o fim deste mês.

Cerca de 18 mil sanduíches Big Mac já haviam sido vendidos antecipadamente, mas teve gente como o Sidney Bernardi que aproveitou o sábado de sol e levou o filho de cinco anos para brincar e aproveitou para colaborar, comprando sanduíches para o almoço. “Se todo o mundo ajudar com o um lanche, a gente faz a diferença. Eu sou abençoado por ter uma criança saudável, por isso, como forma de agradecer por essa bênção, eu vim ajudar, para de algum jeito fazer com que as crianças que passam por essa doença tenham um tratamento melhor”.

O estudante de contabilidade Patrick Góes foi além e se cadastrou para ser voluntário no evento. “Todos os anos eu compro o sanduíche e este ano eu resolvi doar meu tempo e meu trabalho. Uma forma de ajudar essa causa nobre e colaborar para o tratamento e a cura dessas crianças”.