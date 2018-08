McDia Feliz será sábado

Neste sábado (25) tem mais uma edição do McDia Feliz, a maior mobilização nacional contra o câncer infanto-juvenil. Em Cascavel, o valor arrecadado com a venda dos sanduíches Big Mac será revertido para o projeto de ampliação da UTI Pediátrica do Hospital Uopeccan.

Hoje, a estrutura conta com dois leitos e a ideia é ampliar para sete, deixando a unidade ainda mais preparada para receber os pequenos pacientes que lutam contra o câncer.

A abertura oficial está programada para as 11h, no estacionamento do McDonald’s, na Avenida Brasil, 5.400, porém, as pessoas podem adquirir os lanches já a partir da 0h do sábado pelo Drive Thru do restaurante.

A partir das 15h do sábado as crianças e os adolescentes em tratamento contra o câncer que estão em boa condição de saúde estarão no McDonald’s aproveitando o McDia Feliz.

Na data, os sanduíches Big Mac serão vendidos no balcão por R$ 16,90 cada um e os produtos promocionais da campanha, que são cadernetas a R$ 5 cada uma, camisetas a R$ 35 a unidade e adesivos a R$ 2 cada um, também estarão disponíveis para compra no local com as equipes do Hospital Uopeccan.