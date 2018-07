McDia Feliz: recursos para UTI

(Foto: Aílton Santos)

A campanha McDia Feliz, do Instituto Ronald McDonald, foi lançada oficialmente ontem, no hospital Uopeccan, em Cascavel. O evento, que arrecada fundos para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer, ocorre em 25 de agosto em todo o Brasil.

Para participar é fácil. Basta comprar um ticket do lanche Big Mac, que custa R$ 16,50 a unidade, e pronto. É simples e econômico. O objetivo deste ano é arrecadar R$ 378 mil com a venda de 15 mil tickets, para a ampliação da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da oncopediatria. O custo total da obra, que deve começar imediatamente após o evento, é de R$ 400 mil. Os R$ 22 mil faltantes serão arrecadados por meio da comercialização de camisetas (R$ 35 a unidade), cadernetas (R$ 5) e adesivos (R$ 2). Os produtos da campanha estarão disponíveis até o fim deste mês, no hospital.

De acordo com a gerente para assuntos institucionais da Uopeccan, Kelyn Aires, a atual estrutura da UTI é de apenas dois leitos. Após a campanha, a ideia é aumentar para, pelo menos, sete vagas, com todos os equipamentos de suporte à vida.

E neste ano a campanha do McDia Feliz ganhou um reforço: o tigre Beto,

mascote que representa a coragem e a luta das crianças e adolescentes contra o câncer.

Arrecadação

No ano passado, a campanha arrecadou R$ 341 mil com a venda de 22 mil tickets. Os recursos foram utilizados para a aquisição de medicamentos que não são fornecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Em outros anos, o McDia Feliz proporcionou a implantação de brinquedoteca, sala de espera, equipamentos cirúrgicos e a capacitação de profissionais voltadas ao Programa de Diagnóstico Precoce, que tem reduzido os índices de mortalidade entre crianças e adolescentes.