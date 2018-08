Maternidade será inaugurada dia 31 de agosto

São Miguel do Iguaçu - O governo municipal de São Miguel do Iguaçu dará início às atividades de Maternidade no Complexo Hospitalar Municipal. No dia 31 de agosto, às 17h, haverá a solenidade de abertura da Unidade Hospitalar, autoridades locais e regionais estarão presentes e toda comunidade são-miguelense está convidada para participar. A solenidade será em frente ao Complexo na Rua Marechal Cândido Rondon.

Para marcar essa data, a equipe da Saúde está acompanhando as mães que estão prestes a dar à luz, para realizar o parto na data da inauguração.

A estrutura do Complexo Hospitalar Municipal já foi inaugurada no dia 22 de fevereiro. A Unidade de Pronto-Atendimento 24 Horas está em pleno funcionamento, na Maternidade as gestantes também já recebem acompanhamento do pré-natal, e agora, a partir do dia 31 de agosto, o primeiro centro cirúrgico será inaugurado, dando início às atividades da Maternidade Municipal.

A obra

O Complexo tem 7.221 metros quadrados de área construída, conta com 38 leitos, dois centros cirúrgicos, estacionamento, calçadas, espaços para abrigar gerador, gases medicinais, e outras áreas externas que compõe os serviços necessários ao funcionamento.

O Complexo conta também com aparelho tomógrafo computadorizado helicoidal, doado pela Câmara dos Deputados. Toda estrutura é equipada com sistema de climatização central e sistema de geração de energia, com conjunto gerador instalado. Um investimento total de R$ 11 milhões, com recursos dos governos federal, estadual e municipal.