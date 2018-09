Matelândia recebe mais 24 km de redes de esgoto

Matelândia - A Sanepar iniciou nessa segunda-feira (10) as obras de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Matelândia, que irão beneficiar os moradores da Vila Pasa e do Bairro São Cristóvão. Com isso, o índice de atendimento com coleta e tratamento de esgoto na cidade será de mais de 87% da população.

Na sexta-feira (14) a Sanepar se reúne com os moradores das regiões contempladas para explicar a obra, seus benefícios, o cronograma de implantação das redes e orientar sobre quando e como poderão ser feitas as interligações dos imóveis à nova rede.

Serão implantados 24,2 quilômetros de redes coletoras para atender 900 moradias. Para transportar o esgoto de uma bacia para outra, foram instaladas três travessias na BR-277.

A conclusão desse investimento, de mais de R$ 3,3 milhões, está prevista para setembro do ano que vem. Todo o esgoto coletado hoje e o das novas ligações têm a garantia de tratamento adequado na estação existente na cidade.

Para implantar as redes, a Sanepar alerta que será necessário abrir valas e fazer a movimentação de terra, o que poderá trazer transtornos temporários para os moradores. Em alguns casos, será necessário quebrar calçadas e pavimentos. A Sanepar reitera que o que for danificado será recomposto até o término das obras.

A liberação da rede para que os imóveis sejam interligados ao sistema será feita de acordo com o cronograma de implantação em cada bairro. Portanto, antes de fazer a ligação, os moradores devem aguardar a visita dos técnicos da Sanepar, que irão orientar sobre a forma correta de executar a ligação e definir o prazo em que poderá ser feito o serviço.