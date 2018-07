Mateada da FeliCidade

Cerca de 60 idosos participaram da 1ª Mateada no Lago Municipal de Cascavel (Foto: Fábio Donegá)

Pelo menos 60 pessoas participaram na manhã de ontem da 1ª Mateada Felicidade do Idoso, atração organizada pelas secretarias de Cultura e Esportes e Assistência Social, com a parceria do Território Cidadão, que movimentou o Lago Municipal de Cascavel.

O encontro atraiu grupos do Bairro Floresta (Território Cidadão VII), do Condomínio da Terceira Idade do Jardim Tarumã (Território Cidadão II) e Cascavel Velho e Jardim Veneza (Território Cidadão I), que durante toda a manhã participaram de atividades como alongamento, caminhada, mateada, muita conversa e, ainda, puderam apreciar uma exposição de fotos da história de Cascavel. Também foi servido um lanche com chá, cueca virada e pipoca.

Dona Olga Dazuk, de 72 anos, moradora do Jardim Presidente, disse que “o encontro foi muito divertido e que deveria ser realizado mais vezes, para reunir os grupos de terceira idade”. Para Jacira Borges da Silva Nascimento, a primeira mateada “foi maravilhosa, muito divertida, conheci muita gente diferente, ouvi muita história boa”.

Na avaliação do professor Márcio Santos, que coordena o grupo da terceira idade do Bairro Cascavel Velho, a participação dos idosos foi boa e os objetivos do Programa FeliCidade do Idoso, alcançados. “Nós queremos proporcionar aos idosos momentos de descontração, interação e socialização. E, esta primeira mateada foi um excelente começo de um trabalho que vai ter continuidade”.

Mais frequente

Para a pedagoga da Seaso, Clébia Mendes, “o encontro foi muito bom. Os resultados foram ótimos e, com isso, devemos realizar esta mateada com mais frequência para proporcionar esta confraternização entre os grupos da terceira idade”.

Josefa Leopolski, que já integra o grupo do Floresta, gostou da organização. “Fizeram tudo com tanto carinho, arrumaram tudo para nos receber que não tem como a gente não se sentir importante”.

Feira do Teatro

Nesta 1ª Mateada do Programa FeliCidade do Idoso ficou acertado que o grupo voltará a se encontrar domingo (29) na Feira do Teatro. “Vamos receber os idosos com chimarrão, um passeio pelo Teatro Municipal, além de exibir um filme para eles”, disse o gerente territorial Ailton Lima.