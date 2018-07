Massaro e Klein ausentes

Lorenzo Massaro e Thiago Klein voltam ao Turismo Nacional na etapa de São Paulo (Foto: Vanderley Soares)

O exército de Cascavel estará desfalcado na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.6, o Turismo Nacional, sábado, em Goiânia. É que a dupla Lorenzo Massaro/Thiago Klein estará ausente.

Lorenzo explica que as mudanças feitas no carro e principalmente a nova pintura, depois da etapa de Guaporé, não ficaram prontas. Sendo assim, ele e Thiago optaram por concentrar todos os esforços para a etapa de Interlagos, no próximo mês. “Será melhor estarmos com tudo 100% para a prova de São Paulo”, frisa Lorenzo.

Rafael Paiva

O kartista (às vezes aposentado) Rafael Paiva está de aniversário hoje. O segundo piloto da equipe Atlas Ferro Velho promete festa o dia inteiro.

Zonta

Quem também está festejando aniversário hoje é o fotógrafo Cleucinei Zonta.

Stock Car

A Stock Car estará de volta a Campo Grande em 2018. A capital do Mato Grosso do Sul, que recebeu a principal categoria do automobilismo brasileiro pela última vez em 2015, foi confirmada no calendário da temporada como a sétima etapa, no dia 19 de agosto, logo após a Corrida do Milhão, que será dia 5 de agosto em Goiânia. A confirmação veio graças ao acordo alcançado entre a Vicar Promoções Desportivas, organizadora da Stock Car, Stock Light e Brasileiro de Marcas, e a prefeitura local.

Felipe Massa

Felipe Massa está de volta à Stock Car. E dessa vez alinhando o carro da Cimed Chevrolet Racing no grid de largada da Corrida do Milhão, que será disputada no dia 5 de agosto no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. O próprio piloto oficializou sua participação ontem, em depoimento exclusivo à página Cimed Esportes. “Estou muito feliz em participar da Corrida do Milhão em Goiânia. Fiz minha primeira corrida oficial depois de 16 anos na F-1 justamente em Interlagos na Stock Car em dupla com o Cacá Bueno. Fomos competitivos na corrida, andando entre os três primeiros até ter o problema de motor, que impediu que pudéssemos brigar pelo pódio”, diz Massa.