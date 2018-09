Marta está confirmada na busca pelo hexa

Rio de Janeiro - A brasileira Marta foi anunciada, ontem, entre as três finalistas e tentará conquistar pela sexta vez o prêmio de melhor do mundo oferecido pela Fifa. A vencedora será conhecida no dia 24 de setembro, em Londres. Ela concorrerá com a norueguesa Ada Hegerberg e a alemã Dzsenifer Marozsan, ambas do Lyon.

A lista foi definida por votação de especialistas escolhidos pela Fifa. O tempo compreendido para análise da performance foi de 7 de agosto de 2017 até 24 de maio de 2018.

Neste período, Marta se destacou no Orlando Pride, marcando 13 gols e dando seis assistências na campanha de seu time até os playoffs nos Estados Unidos. Pela seleção brasileira, a jogadora foi a capitã na conquista da Copa América.

Marta ganhou por cinco vezes prêmios com a chancela Fifa, de 2006 a 2010 (este último distribuído em conjunto com a Bola de Ouro da revista “France Football”). Presença constante entre as finalistas, a jogadora ficou fora da relação de 10 melhores de 2017, assim como já havia ocorrido em 2015. Atual detentora do prêmio, Lieke Martens não ficou nem entre as 10 melhores desta edição.

Vadão fora do top 3

Pré-selecionado entre os 10 melhores, o técnico da seleção brasileira feminina, Oswaldo Alvarez, o Vadão, ficou fora dos três finalistas ao prêmio de melhor treinador/treinadora da temporada feminina. Concorrem à premiação Reynald Pedros (Lyon), Asaka Takakura (Japão) e Sarina Wiegman (Holanda).