Marta concorre outra vez ao prêmio de melhor jogadora

Zurique - A brasileira Marta foi selecionada entre as 10 melhores do mundo em lista divulgada ontem e tentará conquistar pela sexta vez um prêmio oferecido pela Fifa. A vencedora será conhecida no dia 24 de setembro, em Londres.

Lucy Bronze (Lyon/Inglaterra), Ada Hegerberg (Lyon/Noruega), Amandine Henry (Lyon/França), Pernille Harder (Wolfsburg/Dinamarca), Samantha Kerr (Sky Blue/Austrália), Sami Kumagai (Lyon/Japão), Dzsenifer Marozsan (Lyon/Alemanha), Megan Rapinoe (Seattle Reign/EUA) e Wendie Renard (Lyon/França) são as outras concorrentes.

A lista foi definida por votação de especialistas escolhidos pela Fifa. O tempo compreendido para análise da performance foi de 7 de agosto de 2017 até 24 de maio de 2018.

Neste período, Marta se destacou no Orlando Pride, marcando 13 gols e dando seis assistências na campanha de seu time até os playoffs nos Estados Unidos. Pela seleção brasileira, a jogadora foi a capitã na conquista da Copa América.

Marta ganhou por cinco vezes prêmios com a chancela Fifa, de 2006 a 2010 (este último distribuído em conjunto com a Bola de Ouro da revista "France Football"). Presença constante entre as finalistas, a jogadora ficou fora da relação de 10 melhores de 2017, assim como já havia ocorrido em 2015.

A votação para a escolha começou ontem no site da Fifa e se encerrará no dia 10 de agosto. As três finalistas serão divulgados no começo de setembro. Atual detentora do prêmio, Lieke Martens não está entre as 10 melhores.

Neymar fora do top 10

Sem a presença de Neymar, a Fifa também divulgou ontem a lista masculina dos 10 jogadores que vão concorrer ao prêmio de melhor do mundo. Aliás, nenhum brasileiro está entre os selecionados. Concorrem ao prêmio o português Cristiano Ronaldo (ex-Real Madrid, atual Juventus), o belga Kevin De Bruyne (Manchester City), o francês Antoine Griezmann (Atlético de Madri), o belga Eden Hazard (Chelsea), o inglês Harry Kane (Totenham), o francês Kylian Mbappé (PSG), o argentino Lionel Messi (Barcelona), o croata Luka Modric (Real Madrid), o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e o francês Raphael Varane (Real Madrid).