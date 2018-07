Maripá é vice no vôlei feminino

(Foto: Camila Agnst)

O Município de Maripá participou de mais uma edição dos Jogos da Juventude do Paraná. Na fase regional, realizada em Palotina, participaram as equipes de futsal masculino, handebol feminino e de voleibol masculino e feminino.

O destaque da competição foi a equipe feminina de vôlei, que chegou invicta na final. Nas partidas classificatórias passou por Foz do Iguaçu, Mercedes e Santa Terezinha de Itaipu, com vitórias por 2 sets a 0. Também venceu Assis Chateaubriand pelas quartas de final e enfrentou São José das Palmeiras pela semifinal, ganhando também por 2 a 0. Na final, o time enfrentou novamente a forte equipe de Foz do Iguaçu e perdeu por 3 sets a 1, ficando vice-campeão da categoria. Apesar do bom resultado, a equipe não se classifica para a próxima fase.