Maringá fatura títulos dentro de casa

Cerca de um mês depois de ter conquistado em Toledo os títulos do Campeonato Paranaense de handebol Sub-16 tanto no naipe feminino quanto no masculino, as equipes de Maringá repetiram a dobradinha de ouro, mas desta vez competindo em casa, pelo Estadual Sub-18. O time feminino venceu Cascavel na final – assim como havia sido na decisão do sub-16 -, e o masculino venceu Londrina. O fim de semana contou também com as disputas da Série Prata, que teve Arapongas como campeão e Campo Mourão em segundo, no masculino.