Mariana se revela para todos

Nesta semana em “Orgulho e paixão” Elisabeta (Nathália Dill) e Darcy (Thiago Lacerda)se amam. Mariana (Chandelly Braz) fica intrigada com as visitas de Otávio (Pedro Henrique Müller) a Luccino (Juliano Laham).Aurélio (Marcelo Faria) e Julieta (Gabriela Duarte) têm sua primeira noite de amor. Após a corrida de motocicleta, Mariana revela seu disfarce na frente de todos.

Segunda-feira

Rômulo questiona Brandão sobre o seu passado com Josephine. Elisabeta anuncia sua ida ao Vale do Café. Charlotte se preocupa com Olegário. Petúlia sofre com a possibilidade de fuga de Olegário e Susana. Josephine tenta manipular Rômulo. Elisabeta se recusa a viajar com Darcy. Ludmila oferece sociedade a Ema na loja. Rômulo conta a Cecília sobre o passado de Josephine e Brandão.

Terça-feira

Cecília e Mariana criticam Ofélia. Julieta é informada sobre a ida de Lady Margareth ao Vale do Café. Rômulo tem uma conversa séria com Brandão. Josephine exige que Xavier a ajude com Uirapuru. Elisabeta e Darcy chegam ao Vale do Café. Camilo, Ernesto e Januário promovem uma degustação no bar de Manoel. Susana se enfurece com Olegário. Brandão é hostilizado na casa de chá. Felisberto consola Elisabeta.

Quarta-feira

Darcy, Elisabeta e Charlotte decidem deixar a fazenda Ouro Verde. Camilo faz uma promessa no túmulo de seu pai. Virgílio e Xavier tiram Uirapuru de casa e dão um susto nele. Mariana fica intrigada com as visitas de Otávio a Luccino. Julieta abriga Darcy, Elisabeta e Charlotte. Agatha revela para Edmundo que Brandão e Josephine foram amantes. Jorge leva Amélia ao cinema. Josephine manipula Edmundo contra Brandão.

Quinta-feira

Edmundo enfrenta Brandão. Fani pede ajuda a Rômulo. Brandão perde a autoridade diante dos soldados. Elisabeta mente sobre Lady Margareth para Ofélia. Xavier fica animado com a proposta de Lady Margareth. Edmundo ataca Rômulo, e Randolfo, Brandão e Otávio o ajudam. Ema aconselha Ernesto. Josephine se une a Lady Margareth. Julieta revela a Darcy e Elisabeta que se casará com Aurélio.

Sexta-feira

Lady Margareth manda Xavier eliminar Vicente. Josephine pede que Edmundo não condene Brandão. Xavier manda Virgílio vigiar Mário/Mariana. Amélia agradece Ema por tê-la ajudado com Jorge. Josephine procura Rômulo. Susana engana Olegário. Julieta fica constrangida com os comentários de Ofélia. Virgílio segue Mário/Mariana até a oficina e Otávio defende Luccino do irmão. Rômulo incentiva Brandão a falar com Edmundo.

Sábado

Elisabeta ajuda Camilo, Jane, Ernesto e Januário, deixando Lady Margareth furiosa. Susana prende Olegário. Camilo decide ir para um hotel com Jane. Brandão revela aos sogros que foi amante de Josephine. Elisabeta avisa a Julieta que Camilo está no Vale do Café. Luccino tenta conversar com Ernesto sobre seus sentimentos. Xavier desconfia quando Virgílio conta sobre o sumiço de Mário/Mariana.