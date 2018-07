Marechal Rondon: 58 anos de muita história

Parte das apresentações da Expo-Rondon 2018 será na Casa Cultural (Foto: Divulgação )

Está tudo pronto para as comemorações dos 58 anos de Marechal Cândido Rondon. O tradicional desfile alegórico abre as festividades nesta quarta-feira (25), às 9h, no parque de exposições. A concentração dos grupos será às 8h30, na Avenida Rio Grande do Sul, entre as Ruas Colombo e Dom João VI. O desfile será ao longo da avenida, no trajeto entre a Rua Colombo e a rotatória da bandeira. No fim do desfile haverá uma surpresa para o público.

A partir de amanhã começa a Expo-Rondon, evento que segue até domingo (29) no parque de exposições de Marechal Rondon e que neste ano contará com uma ampla programação musical e cultural para o público. Além dos shows conhecidos nacionalmente (Fernando e Sorocaba; Thaeme e Thiago; César Menotti e Fabiano e Banda Anjos de Resgate), a Casa Cultural também terá diversas atrações como apresentações de bandas da região, espetáculos do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) e muito mais.

O ponto alto da feita é a Festa do Boi no Rolete, no domingo.

No segundo dia do evento uma programação especial para os idosos será realizada. O 2º Concurso de Valsa para os idosos deve agitar Marechal nesse dia. Confira a programação completa na tabela.

Shows gratuitos

Durante os quatro dias da Expo-Rondon a programação de shows é extensa com apresentações gratuitas. Quem quiser pode contribuir com alimentos não perecíveis que serão repassados para entidades filantrópicas do Município.

No estádio serão três shows: Fernando e Sorocaba (quinta-feira, 26), Thaeme e Tiago (sexta-feira, 27) e César Menotti e Fabiano (sábado, 28).

Na Arena de Rodeios serão três apresentações do Circuito de Rodeio, nos dias 27, 28 e 29, além de três passadas e a final da prova dos três tambores nos dias 28 e 29, além do show gospel de Anjos de Resgate no dia 29.

Camarotes

Também estão sendo comercializados na Proem, no terceiro piso da prefeitura. Para os shows no estádio, são 30 camarotes cobertos à disposição. Os preços de cada camarote variam entre R$ 1.000 e R$ 1.500 (para todos os shows) para até dez pessoas. O espaço contará com atendimento VIP na copa.

Na Arena de Rodeios são 30 camarotes, tanto para o Circuito de Rodeio, como para o show que ocorrerá no local, da banda Anjos de Resgate. Os camarotes também são para até dez pessoas, no valor de R$ 500 (para todo o evento), com atendimento diferenciado da copa.

Confira a programação da Casa Cultural

DIA 26 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)

20h- Abertura da Casa Cultural, praça de alimentação e bar temático; apresentação do Projeto Viola Lindeira;

20h30- Espetáculo Origens (CTG Tertúlia do Paraná);

21h30- Musical da Banda Escola de Artes (BEA);

23h- Encerramento.

DIA 27 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

14h- Tarde Alemã (II Concurso de Valsa com os clubes de idosos);

20h- Abertura da Casa Cultural, praça de alimentação e bar temático;

20h30- Espetáculo “Tudo o que não quero falar sobre o amor” (Estrela Leminski e Téo Ruiz);

22h- Orquestra Municipal de Sopros;

1h30- Artistas locais e DJ;

Encerramento.

DIA 28 DE JULHO (SÁBADO)

14h- Abertura da Casa Cultural, praça de alimentação e bar temático;

16h- Apresentação Circense do Projeto Escola de Artes;

17h- Banda Garotos;

20h- Hillbilly Rawhide (Curitiba) – Country Rock;

21h30- The Cometz (Londrina) – Hits internacionais, anos 80, Pop, Hard Rock e Rock’n roll;

23h- Storehause – Rock Jam;

1h30- Artistas locais e DJ;

4h- Encerramento.

DIA 29 DE JULHO (DOMINGO)

14h-Apresentação Raízes Culturais (Associação Raízes - folclore germânico);

17h- Encerramento.