Marechal inicia duelos diretos na reta final da primeira fase

Mal. Rondon – O Marechal Futsal tem um confronto direto por posições na tabela de classificação da Liga Nacional neste sábado, quando desafia o Jaraguá em Santa Catarina, às 13h, pela 16ª rodada, num jogo que será transmitido ao vivo pelo canal SporTv.

O embate abre a contagem regressiva para o fim da primeira fase da competição. Depois deste, restarão três partidas para a definição das oitavas de final.

O time rondonense chega a Jaraguá do Sul (SC) na nona posição com 22 pontos, apenas um a menos que o adversário desta tarde, que é o sexto colocado com 23.

Depois, na sequência da programação, os comandados do técnico Paulinho Sananduva receberão o Pato Branco (7/8) e encerrarão a fase classificatória com dois compromissos fora de casa, contra Joinville (13/9) e São José (20/9). Nesses quatro jogos restantes, apenas o time de São José dos Campos está abaixo do Marechal na classificação.