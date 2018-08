Marechal Futsal abre a 8ª rodada da Ouro em São José dos Pinhais

Mal. Rondon – Embalado por três vitórias seguidas contra adversários concorrentes diretos na classificação da Série Ouro do Paranaense e da Liga Nacional, o Marechal Futsal desafia o São José dos Pinhais na abertura da 8ª rodada do returno do Estadual nesta noite, às 20h, na casa do adversário.

Em seu último compromisso pela Ouro, na semana passada, venceu o Pato Branco e assumiu a liderança da competição. Portanto, hoje fará sua primeira defesa da posição. E apesar de o embate não ser contra um rival direto, é contra um adversário que busca desesperadamente por pontos para deixar as últimas posições rumo a uma vaga na próxima fase e que deu trabalho aos rondonenses no primeiro turno: derrota por 3 a 2 em Marechal.

Para este jogo, nenhum dos treinadores tem desfalques por ordem disciplinar – o ala Pedala se despediu do Marechal no último sábado, rumo ao Uruguaiana (RS). Já para o pivô Vilela, o jogo pode valer a artilharia do campeonato. O jogador rondonense está a um gol de Well, do vice-líder Pato.