Marechal e Marreco duelam em Francisco Beltrão

(Foto: Copagril Futsal)

A rodada de reinício da Liga Nacional de Futsal também marcou para este sábado o clássico paranaense entre Marreco e Marechal, às 20h15, no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão. Ambas as equipes chegam para o jogo em meio a uma sequência de clássicos. O Marreco vem de goleada (6 a 2) sobre o arquirrival Pato Branco e derrota com o Foz Cataratas. Já o Marechal vem de empate com o Foz Cataratas e na se preparando para visitar o Pato no dia 1º de agosto, valendo a liderança do Paranaense (antes, receberá o Minas, na próxima sexta-feira).