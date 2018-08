Marechal defende a liderança em meio a maratona de jogos

Mal. Rondon – Após ter ficado duas semanas sem jogar, o Marechal Futsal vive uma maratona de jogos que tem sequência hoje, em duelo regional com o Toledo, às 19h30, no Ginásio Ney Braga, pela 9ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense.

O time rondonense lidera o Estadual com 45 pontos, um a mais que o Marreco, que já atuou na rodada, no empate por 2 a 2 com o Campo Mourão. Já o Toledo é o 12º colocado, ainda em busca de pontos para avançar entre os oitos à próxima fase.

Para o Marechal, também significa o reencontro com o torcedor após quase um mês. O último jogo da equipe no Ney Braga foi há 25 dias, na vitória sobre o Foz Cataratas pela Liga Nacional.

Aliás, foi pela Liga que se deu início à maratona do líder do Paranaense, com a derrota para o Joaçaba (2 a 1) na noite de domingo, em Santa Catarina. E depois do jogo desta noite o compromisso será novamente em terras catarinenses, no sábado (1º de setembro), contra o Jaraguá.

Com isso, os comandados do técnico Paulinho Sananduva atuarão três vezes em uma semana, depois de terem ficado 15 dias sem compromissos. Hoje, o goleiro Rennan e o pivô Vilela são desfalques por suspensão, enquanto o goleiro Deivd retorna após ter sido ausência desde o início do ano por conta de uma cirurgia no joelho.

No Toledo Futsal, que vem de duas derrotas consecutivas, a meta além de somar pontos é ampliar o ritmo de jogo para enfrentar dois adversários diretos na classificação na sequência da tabela: Palmas (8º colocado) e Matelândia (9º).