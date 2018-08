Maratona rubro-negra

(Foto: Site oficial)

A caminhada do Flamengo em busca de resultados que garantirão o sucesso da atual temporada começa nesta quarta-feira no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio na Arena do Grêmio, às 21h45.

No sábado, enfrenta novamente o Grêmio, mas então pelo Brasileirão, para defender a liderança da competição. O Grêmio está em quarto na tabela

Na próxima semana, o duelo é contra o Cruzeiro, no Maracanã, no primeiro confronto pelas oitavas de final da Libertadores. De volta ao Brasileirão, o Flamengo volta a encarar o time mineiro.

“É evidente que o Flamengo está sempre de olho nos bons jogadores que estão no mercado, mas hoje temos uma equipe qualificada e capaz de enfrentar esses jogos”, garante o técnico Maurício Barbieri.