Manuscrita: desenvolvimento híbrido em tempos modernos

Em tempos de tecnologias digitais, a escrita se tornou digitação. Pegar uma folha de papel e caneta para escrever algo está geralmente relacionado à tarefa de escola. Porém, a digitação não pode de forma alguma suprimir a escrita manual. Para compreender tal fato, basta relacionar o uso da tecnologia digital em sala de aula e vice-versa. Ambos são processos e ferramentas fundamentais ao desenvolvimento cognitivo da criança, que se completam e não se excluem. O aprender da escrita é algo que engloba conceitos históricos e sociais que a própria palavra carrega em si.

A tradição da escrita “manuscrita”, englobando a cursiva, é anterior a digital, isso não quer dizer que deve servir necessariamente como base, pois naturalmente se identificam as facilidades trazidas pela era digital: os pequenos desde muito cedo aprendem a lidar com celulares e computadores, buscando aquilo que querem quase que num piscar de olhos. Porém escrever manualmente auxilia em processos de memorização e desenvolvimento motor. Por essa razão, estudiosos defendem que se desenvolvam escritores híbridos. Introduzindo-se as duas formas de escrita, preferencialmente que a manual seja a de início, principalmente na escola, pois irá propiciar a atenção e fixação de conteúdos propostos.

Na proposta pedagógica para os alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental 1, do Colégio Santa Maria, o processo de Alfabetização é muito importante no desenvolvimento da aprendizagem em geral. Neste período, os alunos realizam o contato com a letra manuscrita, e para melhor sucesso nesta aprendizagem, os alunos possuem um excelente material de apoio, auxiliando-os nesta etapa e promovendo o prazer em descobrir novos conhecimentos.

No dia 14 de agosto os alunos dos 1ºS anos, das professoras Fátima, Jennifer e Silvia participaram de um momento solene, quando receberam um livro de suas queridas professoras, com a intenção de motivá-los a uma boa leitura. Neste livro também podem observar a letra cursiva. O momento especial foi realizado em período de aula, com a presença de alunos, professoras, coordenação pedagógica e a direção do Colégio.

Tecnologia é ferramenta necessária em sala aula

Em muitas aulas, especialmente nas aulas de Ciências, com a professora Simone, assim como nas aulas de Língua Portuguesa com a professora Lariane, os alunos estão utilizando os "Chromebooks". Com essa ferramenta aproveitam o avanço da tecnologia e se sentem cada vez mais motivados a revisar os conteúdos para as próximas avaliações. Trata-se de um processo que facilita a fixação e o maior sucesso na aprendizagem.