Carro ficou destruído depois de atingir outros dois veículos (Foto: Aílton Santos)

Um homem morreu na noite de segunda-feira, na Rua Domiciliano Theobaldo Bresolin, Bairro São Cristóvão em Cascavel. Ele bateu o carro depois de sofrer um mal súbito. No local do acidente, a informação era de que ele estava com sinais de que teria sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Ele seguia com um Pálio pela rua sentido ao viaduto com a BR-467, quando perdeu o controle da direção, bateu em um Corsa que seguia no sentido contrário e depois em um Uno, que estava estacionado.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, fizeram massagem cardíaca para tentar reanimar a vítima, mas ela morreu no local. O carro ficou bastante danificado.