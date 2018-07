Mais uma vida perdida

Vítima foi atendida por socorristas da Ecocataratas, mas não resistiu aos ferimentos (Foto: Aílton Santos)

Um homem de 48 anos foi atropelado na BR-277, em frente ao SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), por volta das 7h de ontem, em Cascavel.

De acordo com informações colhidas no local do acidente, Ademir Calvassola estacionou o veículo que dirigia, um Jeep Troller, na lateral da rodovia sentido a Foz do Iguaçu e atravessou a BR para ir ao SAU. Quando voltava ao carro, foi atingido por um caminhão carregado com combustível e que seguia sentido a Cascavel. Com a força da batida, o homem chegou a ser arremessado alguns metros. Ele foi socorrido por uma ambulância da Ecocataratas, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do caminhão ficou em estado de choque e relatou que o homem parecia confuso durante a travessia da rodovia.

O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.

Neste ano, já foram registradas 30 mortes no trânsito no Município, a maioria por atropelamentos.