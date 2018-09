Mais ovos com minerais orgânicos

O ovo é considerado um dos alimentos mais completos nutricionalmente, depois do leite materno. Dentre tantas peculiaridades que o cercam, uma que chama bastante atenção é que o mesmo já vem com embalagem própria, a casca. A casca é um dos fatores que mais influenciam na qualidade interna e por consequência na durabilidade do ovo. Dessa forma, cuidados com a nutrição adequada da poedeira, como a inserção de minerais orgânicos na ração são essenciais para garantir um bom produto. Pesquisa realizada pela Alltech do Brasil com dez mil poedeiras avaliou o desempenho dos animais alimentados com minerais orgânicos e mostrou aumento de 1,85% na produção de ovos, melhora de 14,5% na unidade Haugh (parâmetro de qualidade interna do ovo) e 3,3% na resistência da casca.

Esses resultados já foram vistos no campo pelo avicultor Edvan Kruger, logo após ter adotado, em 100% de seu plantel, a utilização dos minerais orgânicos em substituição total aos inorgânicos. Edvan, que está na avicultura de postura desde a infância, afirma também ter notado melhora na saúde das aves. “A produção de ovos aumentou cerca de 2% e a casca ficou mais resistente. Além disso, as poedeiras têm comido menos e melhoraram seu desempenho. Não tive mais problemas de enfermidades, principalmente com a queda das temperaturas”, afirma.

Nutrientes

O uso de minerais orgânicos na ração proporciona maior disponibilidade desses nutrientes às aves, permitindo que essas possam manifestar seu potencial produtivo. Como resultado verifica-se ovos com maior espessura e resistência de casca, o que é fundamental para garantir o transporte da granja até a casa do consumidor.

Segundo o gerente de vendas na área de avicultura da Alltech do Brasil, Anderson Lima, os microminerais possuem importantes funções na fisiologia animal. “Além da casca, tem-se verificado melhoria na qualidade interna do ovo, o que contribui para um maior tempo de conservação e armazenamento”, explica. Para isso, a Alltech desenvolveu o Bioplex TR Se, um mix de microminerais orgânicos que permite menor suplementação na ração para atender na medida certa as exigências dietéticas dos microminerais para as aves.

Maior absorção

Ao contrário dos minerais inorgânicos, os microminerais orgânicos Bioplex, por serem mais biodisponíveis, possibilitam maior absorção no trato digestivo. O gerente destaca também a melhora no custo-benefício para o produtor. “O aumento na taxa de postura das aves e redução das perdas de ovos impróprios para o consumo tem promovido maior retorno sobre o investimento, confirmando a adoção dos minerais orgânicos em dietas de poedeiras”, ressalta.